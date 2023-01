Federica Pellegrini e la presunta gravidanza, arriva la risposta ufficiale: "Io incinta? Vi dico la verità"

VERONA - Il gossip corre sul filo dei social, e a volte basta uno scatto per poter ipotizzare una notizia. Non è il caso della Divina Federica Pellegrini che - dopo giorni di indiscrezioni - ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione personale. L’ex nuotatrice ha lasciato le competizioni agonistiche, e ora intende aprire un Academy di nuoto con il suo ex allenatore - e marito - Matteo Giunta. Lo scorso agosto i due si sono sposati a Venezia, ma al momento non hanno in mente di allargare la famiglia.