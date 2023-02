Sospensione Barelli. la Fina chiede nuove elezioni alla Federnuoto

La Federazione internazionale ha chiesto alla Federazione italiana nuoto di indire nuove elezioni dopo la sospensione di Paolo Barelli, per presunta violazione del codice etico e per conflitto d’interessi. La sanzione inibitoria di Barelli è di primo grado ed è oggetto di ricorso al Tas, quindi secondo la Fin non definitiva mentre le eventuali elezioni sarebbero conseguenza di una sentenza passata in giudicato come sancito dallo statuto della Federazione Italiana Nuoto che recepisce le norme del Coni e dello Stato Italiano.

Malagò: "Nessun commento in Giunta"

Giovanni Malagò, presidente del Coni, al termine della Giunta, ha riferito che “non c'è stato nessun commento, oggi in Giunta. Abbiamo consegnato le lettere che ci sono arrivate. Dalla sentenza della Corte dei Conti che è pubblica alle lettere della Fina. E onestamente ci ha stupito non poco che non siano state portate ieri. Per il resto sarò muto come un pesce, sapete benissimo che ogni parola o virgola che dico può essere strumentalizzata - ha concluso -. Per questo oggi abbiamo semplicemente consegnato in giunta la documentazione che ci è arrivata”.