Magnini torna al nuoto nei master. Bufera social: "Non facevamo schifo?”

ROMA - A volte ritornano, ma sono sempre chiamati a fare i conti con il proprio passato. E’ il caso di Filippo Magnini che ha deciso di tornare in vasca per i campionati Master. L’ex azzurro ha intrapreso la nuova avventura con entusiasmo : “41 anni, 188cm, 87kg, qualche capello bianco e ancora tanta voglia di divertirmi in acqua - ha scritto sul proprio profilo Instagram - mi è stato chiesto di testare dei nuovi costumi, e il miglior modo che conosco per farlo é gareggiando. Ci vediamo a San Marino, gara Master il 6 maggio. Secondo voi, che gare farò? ( saranno 2 …)”.

Le critiche

Filippo Magnini, un paio d'anni fa, criticò in maniera feroce i partecipanti ai campionati Master, definendoli “invasati” e “terminator dei rompimaroni”. Ma ora arriva sotto il suo post, arrivano tante risposte stizzite per la scelta di partecipare alle stesse gare criticate in passato. “Benvenuto tra le persone di mezza età, gli invasati che si allenano più dei professionisti - scrive un follower - quelli che “da giovani facevano abbastanza ca**re nello sport”, i “terminator dei rompi maroni!”. E ancora: "Tutte le volte che entro in piscina c'è un master che mi sta guardando, mi sfida e, mentre io sono in vasca che nuoto tranquillo e beato, parte e vuole toccare prima di me, vuole battere Magnini. Il master è il terminator dei rompimarroni". La gente non dimentica e anche altri follower non risparmiano l'ex campione: “Per essere uno che ha dichiarato che i Master sono sfigati - scrive un altro - alienati e persone esaltate che voglio fare da grandi quello che non hanno ottenuto in gioventù, mi chiedo quanto ti danno per partecipare”. Ma c’è anche chi è pronto ad accogliere l’ex nuotatore con entusiasmo. “Re Magno, che bello rivederti in pista!”, scrive un follower, "Hai ragione, non si molla mai! Anche io 53 anni, gioco ancora a pallavolo e mi diverto davvero un sacco!", è invece il commento di una donna.