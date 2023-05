Coppa del Mondo, fondo: vince Razovsky, Acerenza secondo

GOLFO ARANCI - È il vicecampione olimpico della distanza Kristof Razovsky il vincitore della seconda tappa di coppa del mondo di fondo in corso di svolgimento a Golfo Aranci , in Sardegna. Il magiaro, con il tempo di 1'47'17"6, precede l'azzurro campione europeo Domenico Acerenza di 2.5 secondi e il tedesco Oliver Klemet , terzo a quattro decimi dal 28enne di Potenza. Quarto il padrone di casa Marcello Gudi , mentre Gregorio Paltrinieri è sesto a otto secondi di distacco. Alle 12:30 è invece in programma la gara femminile con 66 atlete al via.

Nuova era Paltrinieri: è in modalità risparmio

Paltrinieri: "Seconda tappa? Non è andata bene"

"La gara non è andata benissimo, sentivo che non ne avevo, mi hanno staccato nell'ultimo giro. Ci sono stati tanti problemi, la mia condizione non è ottimale, l'acqua fredda non mi fa sentire bene e ho fatto il possibile". Gregorio Paltrinieri commenta ai microfoni di Sky Sport il sesto posto al termine della 10km di fondo a Golfo Aranci. "Stare davanti fino in fondo e poi arrivare in fondo non è certamente quello che voglio fare. Manca ancora tanto ai Mondiali e lì l'acqua sarà calda. Mi trovo meglio in quelle condizioni, più a mio agio.

Paltrinieri: "Sapevo sarebbe stata dura. Non sono preoccupato"

Il classe 1994 ammette inoltre che la muta lo ha appesantito anche se "alla fine non sentivo più niente. Ma tutto dipende dalle condizioni in cui stai. Saltare tre rifornimenti non era la cosa migliore da fare, non essendo riuscito a staccare gli avversari questa cosa mi si è ritorta contro", aggiunge rammaricato. "Parto con un'idea e poi non riesco a metterla in atto. Già dal quarto o quinto giro sapevo che sarebbe stata dura. Ma non sono preoccupato", conclude 'Greg'.