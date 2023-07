Mondiali nuoto, niente medaglie per gli italiani: i risultati

FUKUOKA (Giappone) - Leonie Beck ha vinto la dieci chilometri che ha aperto il programma del Mondiale di nuoto in acque libere al Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka. La ventiseienne tedesca, che vive e si allena al Centro federale di Ostia con il gruppo di Fabrizio Antonelli, con una tattica attendista e scaltra ha risparmiato le forze per poi aprire il gas nel finale e giungere in solitaria al traguardo in 2h02'34"0. Preceduta l'outsider australiana Chelsea Gubecka, sempre nelle posizioni di testa, seconda in 2h02'38"1. Al fotofinish la terza posizione è stata dell'americana Katie Grimes, (2h02'42"3 ). Azzurre protagoniste e nelle prime dieci con il rammarico che, con il tradizionale sistema di qualificazione, avrebbero ottenuto il pass per Parigi. Ginevra Taddeucci, sempre tra le prime, ha chiuso al sesto posto in 2h02'46"7.

Bene Marsaglia e Tocci

Per quanto riguarda la seconda giornata dei tuffi ai 20esimi Campionati Mondiali, questa si è aperta con le eliminatorie del sincro maschile dai tre metri. Alla Prefectural Pool di Fukuoka si sono messi in evidenza Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci: gli azzurri si sono qualificati per la finale, in programma alle 18 (-7h in Italia), con il secondo punteggio e con routine sempre sopra la sufficienza, malgrado qualche sbavatura negli obbligatori.Solida e in crescendo la prova degli azzurri - sesti alle Olimpiadi, agli europei argento a Cracovia 2023 e a Roma 2022 - che, dopo due obbligatori puliti (96.60) ma come detto migliorabili nel sincronismo, hanno ingranato le marce alte con un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (73.47) perfetto e un bellissimo, per sincronismo e velocità, doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato (75.48), ma che loro possono addirittura portare vicino agli 80 punti come avvenne alle Olimpiadi di Tokyo e agli Europei di Budapest 2021. Poi si sono esibiti in un buon doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato (65.70), svolto in totale controllo fin dal presalto con Tocci, sempre a scandire il timing, e si è concluso con un esaltante triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (73.44) che denota l'ottimo stato psicofisico della coppia italiana.

Sesto posto per Chiara Pellacani

La cinese Shan Lin ha vinto invece l'oro nella specialità trampolino da un metro ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka. Argento per la connazionale Yajie Li, bronzo alla messicana Aranza Vazquez. Per l'Italia sesto posto di Chiara Pellacani, dodicesimo di Elena Bertocchi. Sfortunata la gara di quest'ultima che, dopo un eccellente avvio (sesta dopo tre round), ha pagato lo zero del salto mortale e mezzo rovesciato carpiato, causato da uno sbilanciamento nel presalto che l'ha fatta cadere in acqua. Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin di Maria, invece, sono giunti sesti nella finale dalla piattaforma sincro mixed, nella seconda giornata dei Mondiali di nuoto a Fukuoka. Gli azzurri - quinti a Budapest 2022, bronzo europeo a Roma 2022 e a Cracovia 2023 - hanno concluso con 276.58 una prova di buon livello, macchiata da una sbavatura nel primo obbligatorio. Sul gradino più alto del podio sono saliti i cinesi Fellong Wang e Jiaqi Zhang (339.54), seguiti dai messicani Josè Balleza e Viviana del Angel (313.44) e dai giapponesi Hiorki Ito e Minami Itahashi.

Acrobatico, azzurri in finale

In attesa della finale del singolo con la Pedotti in acqua, ai Mondiali di nuoto sincronizzato, la squadra azzurra dell'acrobatico ha ottenuto il pass per la finale chiudendo al nono posto i preliminari. Al via diciannove team: ne vanno in finale dodici. L'Italia, diretta a bordo piscina da Patrizia Giallombardo e Roberta Farinelli, ha totalizzato 197.0900 punti, 113.0400 con gli elementi e 81.1000 per l'impressione artistica, subendo però la penalità nel quinto elemento. La finale è in programma lunedì 17 luglio alle 12.30 italiane, quando a Fukuoka saranno le 19.30. Al comando nel ranking preliminare ci sono le cinesi con 236.0733, 144.6233 per gli elementi e 91.4500 di impressione artistica.