La Roma Vis Nova pronta al battesimo contro i Distretti Ecologici.

È il battesimo ufficiale della stagione, la prima uscita vera, il primo confronto che conta. Sarà già battaglia. Domani inizierà ufficialmente questa nuova annata per la Roma Vis Nova che nell’impianto di casa affronterà il primo turno della seconda competizione nazionale di pallanuoto. Così dopo quasi un mese di lavoro i Leoni scenderanno in acqua per saggiare il cloro della massima competizione con squadre di grandissimo livello nazionale e internazionale. Allo Stadio del Nuoto domani alle ore 16.30 si svolgerà il match contro l’altra squadra capitolina, Distretti Ecologici (gara in diretta streaming sul canale YouTube della società). Poi domenica altre due partite, alle ore 10.00 contro Brescia e alle ore 17.00 contro Posillipo. C’è grande attesa per tutta la società e la squadra.