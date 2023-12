Europei vasca corta, Italia da urlo: oro per Martinenghi e Mora. Argento per Cerasuolo

OTOPENI (ROMANIA) - L'Italia del nuoto porta a casa altre tre medaglie prestigiose agli Europei in vasca corta che si stanno svolgendo a Otopeni in Romania. Uno strepitoso Nicolò Martinenghi sale sul tetto d'Europa nei 50 rana, dopo aver rinunciato alla finale dei 200 proprio per questa gara, seguito dall'altro azzuro Simone Cerasuolo che si è piazzato sul secondo gradino del podio. Il 24enne di Varese e vice campione del mondo, oro con la 4x50 mista e argento nei 100, trionfa in 25"66, con un velocissimo passaggio ai venticinque in 14"06. E il 20enne emiliano nuota in 25"83. Bronzo per Emre Sakic che chiude in 25"90.