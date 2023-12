Europei vasca corta, Quadarella d'oro nei 400 stile libero femminili

OTOPENI (ROMANIA) - Trionfo di Simona Quadarella all'Aquatics Complex di Otopeni, in Romania, dove l'azzurra ha conquistato la medaglia d'oro nei 400 stile libero femminili agli Europei di nuoto in vasca corta .

Quadarella, la gioia dopo l'oro

La romana del Circolo Canottieri Aniene ha chiuso la finale in 3'59"50 davanti alla francese Anastasiia Kirpichnikova (argento in 3'59"56) e alla belga Valentine Dumont (bronzo in 4'00"84). "Sapevo che avrei potuto vincere questa gara, ci ho messo tutto il cuore - ha detto Quadarella ai microfoni di Rai Sport dopo il successo in Romania -. Sono contenta, chiudo questo campionato davvero bene. Avevo già nuotato molto bene il 400 ma non così, quindi sono molto contenta".