Paltrinieri incontra i tifosi in centro a Roma

Mercoledì 13 dicembre 2023 Sebago ospiterà il campione olimpico di nuoto Gregorio Paltrinieri presso il flagship store di Roma in via in Via di Campo Marzio n. 37. Tra gli atleti più amati e virtuosi dello sport italiano, Gregorio Paltrinieri è campione olimpico nei 1500 stile libero a Rio 2016 e tre volte campione mondiale. Negli ultimi anni si è reso protagonista e portavoce di un nuovo messaggio legato alla riscoperta del nuoto di fondo in acque libere: una pratica che riporta il nuoto nel suo ambiente naturale e soprattutto sensibilizza su tematiche attuali e imprescindibili come la lotta all’inquinamento e alla tutela dell’acqua e dei suoi delicati equilibri.



Gregorio Paltrinieri ha affermato “nuotare in mare non ha barriere, fisiche e materiali come quelle della piscina. È una lotta continua dall’inizio a fine e questo aspetto mi piace molto. Io vivo nell’acqua, nella salsedine, nella brezza marina, come Sebago”. Esattamente come Sebago che dal 1970, con i modelli della collezione Docksides, racconta le atmosfere dei porti, l’emozione di salpare al largo fendendo le onde e il senso di libertà che solo il mare può offrire. Partendo dall’iconica scarpa da barca Portland, Sebago continua a celebrare questo spirito e lo traduce in collezioni footwear e apparel dall’eleganza funzionale e ricercata. Per celebrare questa sinergia, Gregorio Paltrinieri incontrerà gli amici Sebago e i fans nello store di Roma, mercoledì 13 dicembre dalle 17.00 alle 19.00