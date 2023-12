Nuoto, padel e solidarietà per la lotta contro il cancro

Lo sport al fianco della solidarietà a ridosso del Natale. Nel weekend tra sabato 16 e domenica 17 dicembre MSP Roma – ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI - organizzerà la prima edizione degli Inclusive Sport Days, con due eventi di nuoto e padel che si terranno in simultanea al G Sport Village (Via Raffaello Nasini, zona Tiburtina) con l'intero ricavato delle manifestazioni devoluto in beneficenza. Ad aprire il lungo weekend di solidarietà sarà la quarta edizione della maratona di 24 ore di nuoto no stop "Una Bracciata per la Ricerca": lo start è fissato per sabato 16 dicembre alle ore 12, con una corsia dedicata a questa lunga staffetta di beneficenza. A turni di 15 minuti, atleti e dirigenti sportivi si passeranno infatti il testimone lungo l'intero arco della giornata, fino alle 12 del 17 dicembre. Il ricavato delle donazioni sarà devoluto a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Accanto alla maratona di nuoto e novità degli Inclusive Sport Days, si terrà il torneo di padel "Uno smash per Lollo10", nello stesso impianto sportivo e negli stessi giorni, suddiviso in categoria maschile in programma sabato 16 dicembre e categoria femminile domenica 17. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Onlus Lollo10, che si occupa di aiutare le famiglie dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici del Policlinico Gemelli di Roma. Nella serata di sabato 16 dicembre, infine, si terrà una tombolata di beneficenza, per festeggiare l'imminente arrivo del 2024 e per sostenere ancora di più il binomio sport, ricerca e solidarietà. "Quest'anno abbiamo voluto raddoppiare l'impegno di MSP Roma a sostegno della solidarietà - le parole del presidente di MSP Roma, Claudio Briganti -. Accanto alla tradizionale maratona di nuoto di 24 ore abbiamo aggiunto il torneo di beneficenza di padel, lo sport del momento. Saremo tutti presenti, perché attraverso lo sport possiamo dare voce a importanti temi sociali a sostegno della ricerca e del sorriso dei nostri bambini, che vogliamo evidenziare ancor di più soprattutto in prossimità delle feste natalizie".