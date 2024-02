Mondiali Sincro, Minisini è oro: medaglia storica per l'Italia

DOHA (QATAR) - Giorgio Minisini vince la finale del solo libero della sesta giornata del Mondiale di nuoto artistico a Doha con 211.8547 punti. L'azzurro, che regala all'Italsincro il primo, storico titolo iridato nella specialità, conquista la decima medaglia mondiale personale, la prima d'oro per gli azzurri in Qatar e la diciassettesima italiana nella storia dei Mondiali di sincro (4 ori, 8 argenti e 5 bronzi). Un oro al collo che ha il sapore della storia. Sulle note di Alleluhia ha incantato tutti. Battuti lo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu, distante ben tredici lunghezze dall'azzurro, e il colombiano Gustavo Sanchez, terzo a 17 punti dal campione italiano. È la seconda conquistata dal romano in Qatar, dopo l'argento nel singolo tecnico.