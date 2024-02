Mondiali nuoto, argento per Martinenghi nei 100 rana: "Grande orgoglio"

DOHA (Qatar) - Dopo l' argento a Fukuoka dell'anno scorso Nicolò Martinenghi concede il bis e sale di nuovo sul secondo gradino del podio nella finale dei 100 rana ai Mondiali di Doha con il tempo di 58"84, avvicinando il suo primato italiano di 58''26. Meglio di lui soltanto lo statunitense Fink, che conquista la medaglia d'oro. Bronzo invece per Adam Peaty (59''10).

Martinenghi: "Un nuovo inizio con un'altra medaglia"

"E' stata una gara molto strana. A parte Nic (Fink, ndr) che l'ho visto volare nel primo 50, tutti siamo stati un po' lenti. Questo dimostra che ogni gara è a sé e che è importante esserci al momento giusto. Ho dimostrato più volte che quando c'è da tirare fuori la grinta, ce la metto tutta. Per me questo argento è un motivo d'orgoglio personale, ho vissuto un anno difficile e ora è un nuovo inizio, con una medaglia in più", queste le parole di Martinenghi di Rai Sport dopo l'argento.