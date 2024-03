Nuoto per tutti a Genova domenica con la quarta Swimmingtreffen

Andrea Cadili Rispi è uno degli atleti più amati dalla Liguria sportiva. Il suo impegno nella promozione delle attività sportive inclusive è totale e affonda le radici lontano nel tempo. La sua grande forza è la trasformazione della disabilità in opportunità. Andrea è affetto da una rara malattia generica, “osteopseudoglioma”, che porta ad una pesante fragilità ossea, e alla graduale perdita della vista fino alla cecità totale, non ha mai mollato. Negli ultimi 20 anni, dal 2001 in avanti, il suo percorso sportivo eccezionale lo porta ad affrontare numerose imprese natatorie: lo Stretto di Messina, poi il Bosforo, la Malta-Gozo e, infine, la Travesia Mar de Las Calmas insieme alla moglie Agnese.

Swimmingtreffen al via a Genova

Da dieci anni a questa parte, Cadili Rispi è presidente della FreeSwimmer, società attiva nell’organizzazione e promozione di eventi natatori per atleti disabili e normodotati. Manifestazioni all’insegna del divertimento, della sicurezza e della sportività, che insegnano ad ogni partecipante a condividere l’amore e la passione per questo sport.Domenica prossima a Quarto, nell’ambito del programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, FreeSwimmer organizza la quarta edizione della Swimmingtreffen, nuotata non competitiva e non agonistica. In cabina di regia anche Unione Sportiva Quarto e la Società Nazionale Salvamento di Genova Nervi. Il programma prevede domenica l’apertura delle iscrizioni alle 8:30, il via alla nuotata alle 10:45 con rinfresco a seguire. Per informazioni scrivere a: segreteria@freeswimmer.it o chiamare e scrivere whatsapp al 3479346438. In estate altri appuntamenti legati alla FreeSwimmer con il primo Miglio Pastificio Novella di Sori (21 luglio) e il secondo Miglio+Doppio Miglio di Quarto (28 luglio).