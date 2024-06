Europei fondo, subito medaglie: argento Pozzobon e bronzo Gabrielleschi

BELGRADO - Iniziano nel migliore dei modi per l'Italia gli Europei di fondo nel "Mare di Belgrado". Nella gara di apertura della rassegna continentale, la 10 chilometri femminile, Barbara Pozzobon conquista l'argento mentre Giulia Gabbrielleschi si mette al collo il bronzo. Nelle acque dell'Ada Ciganlija, un'isola del fiume Sava, trasformata in penisola, che sorge all'interno della capitale serba (dal lato opposto scorre il Danubio), le due azzurre conducono per larghi tratti una gara di testa ma nel finale devono arrendersi alla risalita della tedesca Leonie Antonia Beck, che chiude in 2h00'54"8, beffando al fotofinish la Pozzobon mentre la Gabbrielleschi chiude a 3"7. Sedicesima Veronica Santoni.