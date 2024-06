Europei di nuoto artistico, Minisini d'argento nel singolo free

BELGRADO (SERBIA) - Altra medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto artistico in scena al 'Sport Centre Milan Gale Muskatirovic' di Belgrado: dopo il bronzo nel solo tecnico, Giorgio Minisini ha conquistato la medaglia d'argento nel singolo free con il punteggio complessivo di 183,5313. Davanti al 28enne romano solo il britannico Ranjuo Tomblin, oro con 191,0293, terzo posto invece per il francese Quentin Rakotomalala con 174.4708.