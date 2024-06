Sport e innovazione made in Italy: la partnership continua al trofeo Sette Colli

Lo sport italiano e l’innovazione come migliori ambasciatori della qualità italiana nel mondo. Il progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” continua il suo percorso in occasione della 60° edizione degli Internazionali di Nuoto Sette Colli, in programma a Roma, alle piscine del Foro Italico, dal 20 al 23 giugno.

E’ il terzo atto di questo progetto, dopo gli Internazionali di tennis d’Italia e gli Europei di Atletica Leggera Roma 2024, “Sport e Innovazione Made in Italy”, nato dalla collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e Sport e Salute, per generare una sinergia valoriale tra Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) e Federazione Italiana Nuoto (FIN), che, insieme, stanno esprimendo straordinari risultati per lo sport italiano in termini di prestazioni e di organizzazione di eventi, grazie ai loro atleti, tecnici e dirigenti. Ne è nata una strutturata campagna di promozione e comunicazione delle eccellenze italiane con iniziative mirate che scandiranno i prossimi mesi.

Agenzia ICE (Istituto Commercio Estero) oltre ad essere “main partner” dell’evento parteciperà all’attivazione di uno spazio espositivo e alla realizzazione di due iniziative speciali.

La prima riguarda una attivazione per valorizzare l’iconicità del Foro Italico, recentemente rinnovato e riqualificato da Sport e Salute, per confermare la sua unicità assoluta nel contesto dello sport mondiale. Sulla facciata principale del Palazzo delle Piscine, a partire da venerdì 21 giugno, dalle 21:00 all’1:00 di notte, verrà proiettato uno spettacolo di luci, un’animazione strutturale ad alto coefficiente tecnologico in grado di valorizzare l’edificio con giochi di luce dinamici e immersivi. Un’esperienza inedita per cittadini, appassionati sportivi e turisti che scandirà il fine settimana del torneo fino alla serata di lunedì 24 giugno. Il set up dello spettacolo è stato realizzato da Sport e Salute e dalla Federazione Italiana Nuoto, insieme a un’azienda italiana specializzata in allestimenti ad alto coefficiente innovativo e tecnologico.

La seconda iniziativa di “Sport e Innovazione Made in Italy” chiuderà le attività del Sette Colli 2024: lunedì 24 giugno, alle ore 10:00, presso la Sala Rossa del Palazzo delle Piscine al Foro Italico, si terrà il primo “Workshop su Sport e Innovazione, Made in Italy”, un seminario operativo, moderato da Federico Smanio (WyLab), nato con l’obiettivo di condividere lo status, gli scenari e le prospettive dello Sport & Wellness Tech italiano, individuare i fattori critici di successo e le aree di miglioramento per lo sviluppo internazionale delle imprese italiane.

Un'opportunità per esplorare come l'Italia stia contribuendo al progresso dello sport e della salute nel settore sportivo attraverso innovazioni tecnologiche, nuove metodologie di allenamento, soluzioni per il benessere, e molto altro, grazie alla presenza di elevate professionalità come Massimiliano Rosolino (stella del nuoto italiano e membro del team Illumina di Sport e Salute), Federico Schena (professore di Scienze Motorie presso l’Università degli studi di Verona), Paolo Pio (co-founder & general partner Exceptional Ventures), Carlo De Marchis (advisor, sport & media tech expert), Rohn Malhotra (founder SportsTechX, partner Match Ventures), Giacomo Mollo (co-founder & partner iN3 Ventures), Mariarita Costanza (presidente Confindustria Bari per Innovazione e Startup), Massimo Carnelos (Head of Innovation, MAECI) e Alberto Zanatta (Chairman Tecnica Group). Il workshop sarà aperto a tutti, sia in presenza che in diretta streaming.

Lorenzo Galanti, Direttore Generale Ice: “Il Made in Italy è un brand che conferisce valore e racconta qualcosa che va al di là del prodotto stesso. Gli eventi sportivi sono momenti che esprimono e mettono in mostra talento, tenacia e miglioramento continuo e costituiscono, al tempo stesso, una vetrina strategica per le eccellenze italiane. Con Sport e Salute abbiamo avviato un progetto che coniuga la valorizzazione dello sport italiano con l’innovazione e la qualità del Made in Italy”.