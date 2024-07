Minisini, l'annuncio a sorpresa che scuote il nuoto: "Mi ritiro, mi sono fatto troppo male"

ROMA - "Mi sono fatto tanto male per questo sport e adesso semplicemente non sono più disposto a farlo. I Campionati Italiani Assoluti saranno la mia ultima competizione da atleta". Giorgio Minisini , l'azzurro plurimedagliato del nuoto artistico, annuncia così la fine della sua carriera. "Volevo davvero l'Olimpiade, e la volevo così tanto da essere disposto a continuare a praticare un'attività che non mi dava ormai nessun piacere - ha sottolineato l'atleta. escluso dai Giochi di Parigi al via tra pochi giorni - se non quello di sapere che forse, alla fine del tunnel, ci sarebbero stati cinque cerchi a dare un senso a tutto".

Una carriera piena di medaglie e successi

Lo scorso aprile Minisini fu escluso per scelta tecnica dalla squadra italiana di sincro qualificatasi ai Giochi di Parigi, edizione che per la prima volta nel sincro ‘apre’ anche agli uomini. Le nuove regole permettono a un massimo di due atleti di gareggiare nell'esercizio delle squadre, composte da 8 unità. Ma l’Italia ha scelto di non avvalersi nel sincro a squadre dell’azzurro. Da ricordare che ai Giochi non è presente il duo misto, specialità dove Minisini ha vinto ai Mondiali tre ori, tre argenti e due bronzi. Nel solo un oro e un argento iridati. Agli Europei ha conquistato due ori e quattro argenti nel duo misto mentre nel solo due ori, un argento e un bronzo.

La petizione per portarlo ai Giochi di Parigi

E’ stato atleta dell’anno Fina per tre stagioni (2017, 2018 e 2022). La sua esclusione ai Giochi fu molto criticata per la popolarità di Minisini, considerato uno dei precursori del nuoto sincro al maschile nel mondo. Fu lanciata una petizione per ha spinto per far competere l’azzurro ai Giochi e su questa stessa linea di pensiero si espose anche il suo rivale storico, lo statunitense Bill May, altra figura iconica del sincro mondiale, che ai Giochi ci sarà con la squadra sincro del team Usa di artistico.