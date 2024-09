"Ho chiesto una cosa al Presidente", la divertente richiesta di Benedetta Pilato a Mattarella

Ci sono dei momenti in cui l'occasione è troppo ghiotta per rispettare un cerimoniale. E' stato il caso di Benedetta Pilato, la campionessa di nuoto azzurro, che durante la cerimonia di restituzione della bandiera degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 al Quirinale, non ha resistito alla tentazione di fare una richiesta al capo dello Stato.