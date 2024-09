Ceccon e la battuta virale in diretta: "Devo dormire, ma ora il letto..."

ROMA - Ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto in Quirinale gli atleti delle Olimpiadi e della Paralimpiadi per le consegna delle bandiere . Tra i volti noti e da medaglia d'oro c'era Thomas Ceccon : "L’avevo già incontrato anche a Parigi, è sempre bello venire qui e ricordare le mie vittorie ma anche quelle degli altri atleti. E’ una cosa che ha deciso il Presidente senza nessuno suggerimento: credo sia stata apprezzata da tutti. Sono sempre in giro adesso. Sono rientrato dalle vacanze da due settimane, ma negli ultimi giorni ho sempre partecipato a degli eventi.

Ceccon e il problema con il letto

A Parigi l'asso del nuoto si era lamentato davanti alle telecamere per la disorganizzazione della manifestazione francese e i disagi del Villaggio Olimpico, in particolare della scomodità del letto in cui dormiva. "Voglio tornare a casa e riprendere ad allenarmi. Se il letto è comodo? Sì è comodo, con l’aria. Ho bisogno di dormire perché sto sempre in giro, ma va bene", ha aggiunto Ceccon sorridendo. Nella sua agenda c'è un lungo viaggio: "Adesso voglio andare in Australia per un periodo di tempo, spero si possa organizzare. Voglio cambiare metodo di allenamento".