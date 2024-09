Ceccon duro su Federica Pellegrini: "Non rappresenta nulla per me"

Ceccon su Federica Pellegrini: "Non è venuta a dirmi una parola"

Ceccon si è allenato a Verona, nella stessa piscina dell'ex nuotatrice azzurra, ma nonostante ciò ha svelato: "Per mon rappresenta niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo e l’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no".