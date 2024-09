Il marito di Federica Pellegrini risponde a Ceccon: "Per me vali zero"

ROMA - Se il recente 'dissing' con Gregorio Paltrinieri aveva toni scherzosi, molto meno amichevole sembra il rapporto che Matteo Ceccon ha con un altro mostro sacro del nuoto azzurro come Federica Pellegrini , a cui l'azzurro medaglia d'oro nei 100 dorso agli ultimi Giochi di Parigi ha lanciato una frecciata in un'intervista al Corriere della Sera.

Matteo Giunta replica a Ceccon

E a Ceccon, a distanza di qualche ora, risponde sui social senza nominarlo Matteo Giunta, un ex nuotatore e ora allenatore ma soprattutto marito della Divina Pellegrini: "Il Rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita - ha scritto Giunta in una storia Instagram -. Se non ce l'hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero. Questo è tutto quello che ho da dire sull'argomento".

Cos'aveva detto Ceccon su Federica Pellegrini

Ceccon, che si è allenato a Verona nella stessa piscina di Federica Pellegrini, ha detto questo a proposito dell'ex azzurra nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Per me non rappresenta niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo e l’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no".