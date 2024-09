Martina Carraro difende Federica Pellegrini: il post social contro Ceccon

Le parole di Thomas Ceccon, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi nella Rana, hanno fatto scalpore. Il nuotatore azzurri, in un'intervista al Corriere della Sera aveva tuonato contro Federica Pellegrini: "Per me non rappresenta niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo e l’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no", ha detto il nuotatore azzurro.