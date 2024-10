Paltrinieri e la gag con Ceccon sulle medaglie: "Mi vuole superare?"

"Mi vuole superare?"

Parigi 2024 è già alle spalle e Los Angeles 2028 già alle porte, è così che ragionano i campioni che partecipano alle Olimpiadi, sempre tesi alla prossima tappa da affrontare, per superare i propri limiti e scrivere il proprio nome tra gli immortali dello sport. Così, se Thomas Ceccon si è dato come obiettivo quello di battere il record di medaglie olimpiche di Greg Paltrinieri, l'interessato risponde con gli interessi all'ambizio giovane rivale. Ancora convalescente dopo l'operazione al gomito, il pluridecorato campione replica scherzosamente così: "Thomas mi vuole superare? Ancora deve mangiarne di pane... Gli ricordo che io ho cinque medaglie olimpiche, tutte individuali, mentre lui quattro e non so quante di queste in staffetta...".