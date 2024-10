Luana Alonso, addio al nuoto a 20 anni: punta su studio, social e... Onlyfans

La carriera della ventenne

La carriera della giovane Alonso, iniziata nel nuoto NCAA con Virginia Tech e proseguita alla Southern Methodist University, è stata circondata da sfide.

Nei Campionati Modiali del 2022 si è piazzata al 20° posto nei 100 farfalla, e nel 2023, alle Westmont Pro Swim Series, ha infranto per la prima volta la barriera del minuto nei 100 metri farfalla. Alonso detiene numerosi record nazionali paraguaiani, tra cui quelli nei 50 e 100 metri farfalla in vasca lunga e corta.

Non sono però mancate divergenze con l'allenatore capo di SMU, Ozzie Quevedo, e per questo Alonso ha deciso di lasciare la squadra, segnando la fine della sua carriera NCAA.

La sua decisione del ritiro arrivò subito dopo la manche dei 100 metri farfalla ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in cui si era classificata 29esima con un tempo di 1:03.09, leggermente dietro la 28esima posizione ottenuta nella stessa gara a Tokyo.

Il ritiro dal nuoto

Durante le Olimpiadi di Parigi, Luana Alonso ha annunciato di ritirarsi dal nuoto e di voler intraprendere una carriera in scienze politiche negli Stati Uniti; il suo sogno è quello di diventare Ministro dello sport del Paraguay e cercare di migliorare le condizioni per gli atleti.

In un post sui social media ha dichiarato “Lotta per i tuoi sogni, non importa cosa succede, rimani sempre fermo nelle tue convinzioni”.

Nonostante la voglia d'intraprendere la carriera politica, non si è negata la possibilità di esplorare altre strade; ha aperto un account sulla piattaforma Onlyfans descrivendosi come "la vostra ex nuotatrice preferita", offrendo dei contenuti a pagamento.

La giovane olimpica risulta essere una delle atlete del Paraguay più seguite sui canali social, con oltre 1,1 milioni di follower su Instagram e quasi 100.000 su X.

Il suo legame con il mondo dello spettacolo si è intensificato quando ha rivelato che Neymar, la star del calcio brasiliano, le aveva inviato un messaggio sui social, episodio che aveva portato a delle speuculazioni mediatiche.

Il futuro di Luana Alonso quindi è molto variegato e nonostante l'addio alle piscine resterà una figura centrale per il Paraguay e per il mondo del nuoto, lasciando un segno non solo per i record battuti, ma per il suo spirito indomabile e la sua capacità di reinventarsi.