Coppa del Mondo, Ceccon strepitoso a Shanghai: trionfa nei 100 stile libero

SHANGHAI (CINA) - Thomas Ceccon strepitoso a Shanghai . Nella seconda giornata della tappa inaugurale della World Cup 2024 in vasca corta, l'azzurro si impone nei 100 stile libero, togliendo lo scalpo al cinese e campione olimpico Pan Zhanle - oro iridato a Doha 2024 - secondo in 46"35. Il 23enne azzurro di Fiamme Oro e Leosport, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 100 dorso , trionfa con il tempo di 46"32 , con un secondo cinquanta fenomenale in 24"07 che vale la quinta prestazione personale di sempre ad otto decimi dal record italiano di 45"51 di Alessandro Miressi.

Coppa del Mondo, bene anche Razzetti nei 200 farfalla

Sorride anche Alberto Razzetti, terzo nei 200 farfalla: il 25enne ligure di Lavagna, primatista italiano (1'49"06) e vice campione continentale - tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport - tocca in 1'51"88, preceduto dallo statunitense Trenton Julian in 1'51"24 e dal sudafricano Chad Le Clos in 1'51"46.