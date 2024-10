Halloween, Ceccon pazzesco: si presenta in maschera e poi sale sul podio a Singapore

Thomas Ceccon non smette mai di stupire. Protagonista nell'appuntamento conclusivo di Coppa del Mondo di nuoto che si sta svolgendo in questi giorni a Singapore , il 23enne campione olimpico si prende la scena. E no, stavolta non c'entra il terzo posto raggiunto nella finale dei 100 metri misti ...

Ceccon, podio e maschera di Halloween a Singapore

Il 23enne di Thiene chiude la gara in terza posizione (in 51"35), alle spalle del campione olimpico dei 200 e 400 misti Leon Marchand che trionfa in 49"92 e dello svizzero Noe Ponti in 50"39. Il risultato sportivo passa però decisamente in secondo piano: alla chiamata in corsia prima della gara, Ceccon stupisce tifosi e addetti ai lavori presentandosi, in onore delle festività di Halloween, con una tipica maschera a tema: un teschio. Un'entrata ad effetto, con tanto di mimica, diventata virale anche sui social.