Martinenghi sorpresa: lo allenerà Matteo Giunta. Il messaggio di Federica Pellegrini

ROMA - Cambio di coach a sorpresa per Nicolò Martinenghi, oro nei 100 rana alle ultime Olimpiadi di Parigi che ha deciso di lasciare la sua Varese e coach Pedoja per trasferirsi a Verona e affidarsi alle cure di Matteo Giunta, marito della leggenda del nuoto azzurro Federica Pellegrini e suo ex allenatore.