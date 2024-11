Nuoto, Sara Curtis show: chi è la diciottenne a un passo da Federica Pellegrini

C’era una volta Federica Pellegrini che dominava i 200 stile libero e vinceva i 200 dorso ai Campionati Italiani, magari non nello stesso giorno, mettendo assieme due gare così differenti fra loro. Ieri Sara Curtis, l’astro nascente del nuoto azzurro al femminile, ai Campionati Italiani in vasca corta di Riccione ha piazzato la zampata nei 100 dorso (57”17, terzo crono italiano all time) e poi, un’ora dopo, ha vinto i 100 stile libero con il secondo tempo di tutti i tempi in Italia (52”37), con il personale sbriciolato e il tocco a soli 27 centesimi dal record italiano di Federica Pellegrini. Pochi dubbi sulle prospettive dell’atleta cuneese che è arrivata in grande spolvero alla kermesse tricolore e si sta confermando come atleta di valore assoluto e anche eclettica, visto che mette assieme senza problemi stile libero e misti (giovedì aveva vinto con pass per Budapest i 50 dorso e aveva centrato la finale, a cui ha poi rinunciato, dei 100 misti e oggi chiuderà il cerchio con i 50 stile, la gara che predilige). «Sono felicissima per il tempo, non pensavo di ottenere il pass per il Mondiale – spiega l’atleta – sono andata forte, adoro allenarmi e gareggiare e so benissimo che ho ancora ampi margini di miglioramento in tutte le specialità. Lavorerò per farmi trovare pronta ai Mondiali. Anche i 100 dorso mi hanno soddisfatto, il pass per Budapest era difficile da prendere ma mi sono migliorata di quasi un secondo e va bene così».