Mondiali nuoto, Razzetti non si ferma più: bronzo nei 400 misti

Alberto Razzetti conquista anche la medaglia di bronzo nei 400 misti maschili, posizionandosi alle spalle del russo Ilia Borodin (3’56”83) e dello statunitense Carsten Foster (3’57”45). Ai Mondiali di nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest, il venticinquenne italiano ferma il cronometro in 3'58"83 e vince la sua quarta medaglia in questa rassegna iridata, terza a livello individuale.