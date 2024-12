Antonelli esclusivo: "Vi spiego come vince Paltrinieri"

«Il primo libro sulla tecnica del nuoto me l’ha regalato il mio allenatore dell’epoca, Stefano, ero esordiente C (quindi una decina d’anni, ndr) sono sempre stato curioso. Direi anche un rompiscatole, per usare un termine educato».

Gli ultimi spunti?

«Dal ciclismo. Per l’aspetto fisiologico e anche tattico. Sto studiando la metodologia di allenamento di Pogacar, ci sono molti punti in comune con il nuoto di fondo».

E il caro, vecchio cronometro?

«Se mi vedete allenare, ai ragazzi chiedo l’intensità e non il tempo. Quello serve a loro per rapportarlo alla sensazione che hanno in acqua».

Perché? Detto in termini comprensibili.

«Parto dal presupposto che il corpo si deve adattare a un certo tipo di sforzo prolungato. Più ti adatti e meno energie spendi. Nuotare in allenamento per forza a una determinata velocità diventa secondario: quel giorno puoi essere stanco perché hai dormito o mangiato male, per una seduta in palestra, per qualsiasi altro motivo. E se insegui il cronometro per fare i tempi che facevi il giorno prima, non ti stai adattando, stai entrando in un meccanismo di consumo energetico che in quella fase della preparazione non è necessario, ti logora e non ti allena».