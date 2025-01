Ceccon si trasferisce in Australia: la foto col nuovo look e tutto il programma

ROMA - Gli azzurri Thomas Ceccon e Alberto Razzetti sono volati presso il St. Peters Western Swim Club di Brisbane, in Australia e verranno allenati dal tecnico australiano Dean Boxall. Thomas sarà accompagnato dal suo allenatore Alberto Burlina (a Brisbane fino al 24 gennaio, mentre l'azzurro resterà in collegiale dal 10 gennaio al 15 aprile e Alberto dal 4 gennaio al 22 marzo. Durante questo periodo, Ceccon e Razzetti si alleneranno insieme ad atleti di livello internazionale come Ariarne Titmus, Mollie O'Callaghan, Elijah Winnington, Shayna Jack, Kai Taylor, Brianna Throssell, Jack Cartwright, Kiah Melverton, Abbey Harkin, Jenna Forrester e il fuoriclasse francese Lèon Marchand. Per loro inizia un nuovo piccolo capitolo della carriera.