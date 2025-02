Federica Pellegrini nella Hall of Fame del nuoto: quando ci sarà la cerimonia

Federica Pellegrini entra ufficialmente nella International Swimming Hall of Fame, l'Hall of Fame del nuoto. Grazie agli straordinari risultati raggiunti nella sua storica carriera, l'ex campionessa sarà celebrata e inserita nella sala d'onore durante la cerimonia per il 60° anniversario del premio, che si svolgerà a Singapore il 28 luglio. presso la Park Royal Collection a Marina Bay.