Federica Pellegrini e la dura frase sulle vittorie: "O vinci o sei una mer..."

Federica Pellegrini senza peli sulla lingua, come sempre. La campionessa azzurra si è raccontata a Biella, durante "Campioni sotto le stelle" e lo ha fatto a modo suo. Parlando di Benedetta Pilato e delle polemiche relative al quarto posto a Parigi, Federica è stata nettissima: "In Italia o vinci o sei una mer... da altre parti non succede". Pellegrini ha poi ricevuto dei video di Milly Carlucci ("A Ballando mi sono divertita tanto e ho risentito lo spirito della competizione") e del presidente del Coni Malagò, per lei da anni una persona di riferimento. Si è emozionata e in particolare ha speso parole molto importanti per il numero uno dello sport italiano: "Non posso pensare a nessuno migliore di lui. E non lo dico per amicizia o per il rapporto personale. Lo dico perché vedo quanto tempo dedica al suo lavoro, allo sport: 24 ore su 24, ha una passione pazzesca per quello che fa. Nessuno può fare il presidente meglio di lui. Io? No, non adesso, la mia famiglia è la priorità".