L'annuncio a sorpresa della super campionessa Sarah Sjostrom: "Sono incinta". Ma non lascia il nuoto

Mentre ancora è virale la battuta di Federica Pellegrini in merito a un eventuale secondo figlio, una delle nuotatrici più vincenti della storia annuncia la sua prima gravidanza. È la svedese Sarah Sjostrom che a sorpresa, con una dolcissima foto di profilo, con tanto di pancino, su Instagram, fa sapere di essere in attesa del primo figlio per agosto. Sarah, dopo le Olimpiadi di Parigi, si è sposata in Toscana e oggi ha comunicato al mondo non solo la sua gioia, ma anche l'intenzione di arrivare fino a Los Angeles 2028. Se, infatti, Federica Pellegrini ha aspettato di lasciare il nuoto per sposarsi e diventare mamma (anche perché ha cinque anni in più della svedese), Sjostrom ha deciso di prendersi la più dolce delle pause, ma ha deciso anche che vuole provare a regalarsi la sua sesta Olimpiade. Giusto per arricchire un po' la bacheca di casa: 6 medaglie olimpiche di cui tre d'oro, 25 Mondiali e28 Europee, giusto per limitarci alla vasca lunga. In più Sjostrom, 31 anni, atleta straordinaria e poliedrica, deteniene tre record del mondo: 50 e 100 stile libero, 100 farfalla.

Sarah Sjostrom incinta, l'annuncio e la reazione di Benedetta Pilato "Le ultime settimane sono state tra le più impegnative che abbia mai vissuto, sia mentalmente che fisicamente - il testo di un lungo messaggio su Instagram -. Ammiro ciò che le donne sono costrette a sopportare. Sono sempre stata colpita dalla forza delle donne, ma ora la comprendo a un livello completamente nuovo. ll mio sogno è partecipare a Los Angeles 2028 e partecipare alla mia sesta Olimpiade, non è questione di record o medaglie, ma di scoprire cosa il mio corpo è in grado di fare. Non vediamo l'ora - ha concluso Sjostrom - di conoscere il nostro bambino ad agosto". Tantissimi i like e i commenti di congratulazioni tra i quali spicca quello dell'italiana Benedetta Pilato: "OMG", ha scritto e cioè: "Oh my god". In pochi sapevano della gravidanza della campionessa svedese ma chi la conosce bene dice che questo era il periodo migliore per diventare mamma e non compromettere Los Angeles, il suo grande sogno.

