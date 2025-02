Federica Pellegrini e il commento virale sulla gravidanza dell'ex rivale: "Bella Sarah"

La gravidanza della campionessa svedese Sarah Sjostrom ha fatto il giro del mondo sportivo soprattutto perché l'atleta ha annunciato di voler arrivare, dopo la nascita del figlio (o figlia), alle Olimpiadi di Los Angeles. Migliaia i commenti, tantissimi dal mondo del nuoto. Non poteva mancare Federica Pellegrini, amica ed ex rivale (nei 200 stile) della campionessa svedese: "Bella Sarah", ha scritto l'azzurra. Le due sono state rivali per anni, spesso ha vinto Pellegrini, ogni tanto Sjostrom che poi però si è dedicata ad altri stili e a gare più veloci. Federica ha smesso nel 2021, dopo Tokyo, si è sposata e un anno fa è diventata mamma. Sarah, invece, ha detto sì in Toscana dopo Parigi e ora, ad agosto, diventerà mamma. Ma il nuoto, se il fisico glielo consentirà, sarà sempre nella sua vita e per questo vuole arrivare fino a Los Angeles.