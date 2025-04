Ceccon potrà ottenere il minimo per i Mondiali anche in Australia: la decisione della Fin

(p.d.l.) Dispensa australiana per Thomas Ceccon, oro olimpico dei 100 dorso a Parigi che da gennaio si sta allenando a Brisbane in accordo con la Fin. Non potendo partecipare ai Trials di Riccione (13-17 aprile) validi per il mondiale estivo di Singapore, la Federnuoto ha stabilito che potrà ottenere il minimo per i Mondiali anche ai campionati australiani del 21-24 aprile. Solo nel suo caso, la finestra per ottenere il tempo limite parte dal 10 gennaio (tutti gli altri potranno qualificarsi solo ed esclusivamente a Riccione da domenica). Ceccon ha già nuotato a marzo 52”84 nei 100 dorso a Brisbane, al di sotto del tempo limite stabilito dalla Federnuoto. Se a Riccione in due non faranno meglio, Thomas sarà automaticamente qualificato per Singapore indipendentemente dai risultati che otterrà in Australia dal 21 al 24.

