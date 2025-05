Il nuoto ha il suo nuovo prodigio: ecco Yu Zidi, la 12enne che ha strappato il pass per i mondiali

Il nuoto ha la sua nuova enfante prodige. E’ la cinese Yu Zidi che ad appena 12 anni ai trials di Shenzhen nuota la finale dei 200 farfalla in 2’06″83 (1’00″70) e complice le non perfette condizioni di Zhang Yufei, vince e ottiene il secondo pass per i Mondiali di SIngapore dopo quello nei 200 misti. Numeri e tempi che hanno dell’incredibile soprattutto se si analizzano meglio perché Zidi ha ha battuto Ma Yonghui (2’08″04) e Gong Zhenqi (