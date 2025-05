Sara Curtis si sfoga: “Mi hanno scritto che il mio record è nigeriano, non italiano” 

Sara Curtis non si vuole fermare. A 18 anni ha centrato il record italiano dei 100 stile libero (53”01) cancellando quello di Federica Pellegrini. “Ma Federica resta un'icona. Io sono diversa e vorrei cominciare a crearmi la mia piccola stradina”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. La stella del nuoto andrà all’Università della Virginia per migliorarsi: "Ho stilato una lista di tutti i pro e i contro, alla fine mi sono detta: Sara buttati, se il treno passa in questo momento è per un motivo preciso. Non sto proprio scappando, il tricolore lo vestirò per sempre perché sono italiana. A dispetto di quello che può pensare qualche ignorante".