Disavventura per Thomas Ceccon: rimane imbottigliato nel traffico e salta la gara

Certamente gli sarà capitato di perdere una gara per una bracciata, ma perdere una gara nel senso di non parteciparvi sarà stata un'esperienza unica per Thomas Ceccon , assente illustre nei 50 stile libero al Cool Swim Meeting di Merano . Quella corsia vuota ha però una spiegazione quasi banale, per i cittadini normali, il traffico.

Ceccon bloccato sulla A22

Un aneddoto più che un retroscena dietro il vuoto in corsia 3 lasciato da Ceccon: il nuotatore 24enne è infatti rimasto imbottigliato sulla A22, completamente intasata a causa di un incidente e già congestionata dal rientro in patria di molti tedeschi e austriaci, reduci dal Corpus Domini e che hanno finito per bloccare definitivamente la strada per l'Alto Adige. Poco male per Thomas però, che avrà comunque modo di prendere parte alle gare dei 100 e 200 metri stile, dei 50 e 100 metri farfalla, dei 50 rana e dei 100 dorso.