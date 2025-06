Ceccon: "In Australia ero libero: a Los Angeles anche nei 200" 

L’Australia a Thomas Ceccon è piaciuta. E anche servita. Prendere o lasciare lui è fatto così, a domanda risponde. Senza filtri. Talento smisurato in acqua, ama dire quello che pensa, non gli si può volere male per questo. «Mi sono proprio staccato dall’Italia, ne avevo bisogno. Senza le rotture di scatole dei media, sono stato completamente sconnesso e potevo fare quello che mi pareva».

