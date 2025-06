Nuoto, al Settecolli l’ultima chiamata mondiale per Benedetta Pilato

Diventata il simbolo dei quarti posti a Parigi, oggi Benedetta Pilato è ancora a caccia di un pass per i mondiali di nuoto di Singapore. L’ultima chiamata arriva al Settecolli di Roma al via questa mattina. Ecco allora che la pugliese andrà a caccia del tempo limite e lo farà nei 50 rana visto che la decisione di non gareggiare agli Assoluti di Riccione ha fatto sì che Lisa Angiolini e Anita Bottazzo le chiudessero le porte per quanto riguarda i 100. Dunque s