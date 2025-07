Federica Pellegrini e la netta risposta: "Io antipatica? È cambiato tutto..."

Dalle grandi delusioni nascono però le vittorie, quelle memorabili: "Dopo la delusione dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, ricominciamo gli allenamenti serratissimi e sono arrivata a Budapest 2017 in uno stato di forma che un atleta attraversa due o tre volte in una carriera", racconta Federica . "Il giorno prima della finale dei 200 sl mi sentivo lo sfriccicolio nelle dita, la netta sensazione di nuotare in acqua e andare piano. È una sensazione che ti capita quando sei super lucido e riesci a vedere le cose quasi al rallentatore. Io dei picchi così li ho avuti ai Mondiali di Roma 2009 e a Budapest 2017, quando sconfissi Ledecky e la considero una delle vittorie più belle . Anche se la cosa che mi rende più fiera è quella di essere riuscita a battere almeno una volta tutte le varie grandi avversarie che ho avuto nell’arco della mia lunga carriera".

Federica Pellegrini e il commovente ricordo di Castagnetti: "Mi ha ricostruita pezzo dopo pezzo"

"Alberto Castagnetti è una di quelle persone che nella vita devi avere la fortuna di trovare nel momento giusto", sottolinea Federica visibilmente emozionata nel ricordare il suo ex allenatore, scomparso ad aprile. "Io uscivo dall’Europeo di Budapest 2006 con una spalla a pezzi, non ero neanche entrata in finale e dopo un argento olimpico era una cosa folle. Sui giornali mi davano dell’atleta finita, Alberto mi ha portato via da Milano e mi ha portato nella sua Verona, che è diventata anche la mia, e mi ha ricostruito pezzetto per pezzetto, modificando il mio modo di essere atleta con una durezza che all’inizio ci ha fatto litigare spesso ma poi piano, piano ci siamo conosciuti, lui ha capito com’ero io e viceversa, pretendeva tanto e io pretendevo sempre più da me stessa e ci siamo allineati".

"Dopo la morte di Castagnetti ho pensato di smettere"

"Essere indotta nella Hall of Fame di Fort Lauderdale dove è stato indotto anche il mio allenatore Alberto - prosegue la Pellegrini - è la chiusura del cerchio, ci passavamo tutte le nostre primavere. Mi sono allenata lì con Alberto per le mie grandissime imprese e lì tornerò". Poi la 'Divina' svela un retroscena: "Dopo la morte di Castagnetti è vero che ho pensato di smettere, perché avevo 21 anni e quel lutto è maturato tre mesi dopo gli straordinari risultati dei Mondiali di Roma, eravamo proprio nel fiore del nostro rapporto. Sono quelle persone che arrivano come un miracolo e se ne sono andate troppo presto per la mia età, per quello che volevamo fare. Ho pensato che senza di lui non potessi andare avanti ma poi l’acqua ha ancora una volta scelto per me".