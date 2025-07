Taddeucci, tris da sogno ai Mondiali di nuoto: argento anche nella 3 km sprint!

SINGAPORE - Ginevra Taddeucci firma la terza gara consecutiva ai Mondiali di nuoto a Singapore, conquistando l'argento nell'inedita 3 km sprint knock out. L'azzurra, dopo gli altri due argenti nella 10 km e nella 5 km, chiude in 6'19''9, dieto alla giapponese Ichika Kajimoto, oro, e davanti alla campionessa mondiale della 5 e 10 km Moesha Johnson in ex aequo con l'ungherese Bettina Fabian.