Mondiali Singapore, nuoto artistico: Italia quinta con record nella finale team free 

Giovane e promettente: l'Italia cresce e guarda avanti

Il risultato rappresenta un importante segnale di crescita per un team giovane e in piena evoluzione. Lo sottolinea la responsabile tecnica Roberta Farinelli: "È un ottimo quinto posto, soprattutto considerando che alle Olimpiadi non c'era la Russia. L'incremento dell'impressione artistica rispetto alle eliminatorie è stato evidente. Ora ci concentriamo sull'acrobatico: presenteremo un nuovo esercizio che ci ha già dato delle soddisfazioni e speriamo possa regalarci un altro sogno qui a Singapore". A parlare è anche Beatrice Esegio, soddisfatta dal lavoro fatto finora: "Abbiamo migliorato turno dopo turno. Siamo un gruppo giovane, con margini di crescita ancora ampi". Continua Giulia Vernice: "Questo esercizio è nato solo pochi mesi fa, ed è già spettacolare. Ma possiamo renderlo ancora più bello e tecnicamente ricco. Lavoreremo sodo nei prossimi mesi". Le basi per un futuro competitivo e brillante sembrano esserci tutte. Ora le azzurre si preparano alla prova acrobatica, con entusiasmo e ambizione, pronte a stupire ancora.