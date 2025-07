Che cos'è il nuoto lento di Paltrinieri: perché fa bene e i segreti delle cinque fasi

I benefici quando l'intesità cresce

Non è finita, perché lavorare nella fantomatica Zona 2 abitua il nostro organismo a favorire lo smaltimento dell’acido lattico. Con benefici - e questa è la chiave di volta - anche (o soprattutto) quando l’intensità cresce. Vuol dire che allenandosi piano, migliora la prestazione assoluta. «E riguarda tutti, non solo gli specialisti della 10km». Questo il principio generale mutuato dal ciclismo che ha di sicuro un vantaggio: si pedala sempre nello stesso modo. Nel nuoto no, le gare sono diverse così come le distanze che vanno dai 50 metri ai 10 chilometri. Da qui gli adattamenti, seguendo comunque dei principi generali: gli allenamenti in Zona 1 e Zona 2 dovrebbero essere circa l’85% del totale. Il restante 15% si suddivide con le Zone 3, 4 e 5 evitando sempre sovraccarichi: quindi sì alla Zona 3 ma per non più di 15 minuti e mai per più di due giorni consecutivi. Gli allenamenti in Zona 4 e 5, molto più impegnativi dal punto di vista fisico, hanno bisogno di almeno un giorno di recupero.