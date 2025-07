Tuffi, la favola di Chiara Pellacani: dalla delusione di Parigi al bronzo mondiale

L'amarezza di una Olimpiade è difficile da cancellare, ma non impossibile. Soprattutto quando raggiungi quel podio mondiale che inseguivi da anni. E' il caso di Chiara Pellacani, da qualche ora bronzo dal trampolino 1 metro ai Mondiali di Singapore. La romana, 22 anni, che è emigrata in America da quattro anni, prima in Louisiana e poi a Miami, per allenarsi e studiare psicologia all’Università, era andata via delusa dopo i due quarti posti alle Ol