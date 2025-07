Clamoroso Martinenghi: fuori dalla finale dei 100 rana per squalifica, poi reintegrato. Lui reagisce così

Clamoroso ai Mondiali di Singapore: Nicolò Martinenghi , campione olimpico in carica nei 100 rana, è fuori dalla finale Mondiale. Anzi no. I l tutto nel giro di cinque minuti. Andiamo con ordine. L'azzurro, da quest'anno allenato da Matteo Giunta a Verona (ex allenatore e marito di Federica Pellegrini) era entrato con il secondo tempo e domani era pronto a giocarsi, quantomeno, una medaglia. Poi il colpo di scena. Squalifica. Ll'Italia chiede subito motivazione e immagini della decisione dei giudici. In ogni caso, Martinenghi è spiazzato e non prende bene la squalifica.

Martinenghi squalificato, lui reagisce così

Martinenghi, per tutti Tete, ragazzo sempre sorridente, gentile e disponibile (oltre che atleta di livello incredibile), non si ferna in zona mista. Come ha raccontato Elisabetta Caporale, inviata di Rai Sport: "Martinenghi non si è voluto fermare. Non è da lui, capiamo il momento". Nero, ovviamente. Poi, nel giro di cinque minuti, la squalifica viene cancellata e Martinenghi reintegrato. Domani sarà in finale nei suoi 100 rana. E si giocherà la medaglia. Ma cosa era successo? Un giudice aveva ipotizzato una gambata a delfino, ma poi ha cambiato idea.

Martinenghi squalificato e reintegrato, cosa è successo

Nei concitati momenti subito dopo la semifinale il dt Cesare Butini, vista la squalifica, è andato in sala VAR, accompagnato da Matteo Giunta, e il direttore di competizione Mike Hanger. Ad entrambi è stato comunicato: "Pensavamo ci fosse stato un colpo di gambe a delfino in arrivo, ma ci siamo sbagliati". Squalifica tolta immediatamente. E infatti Tete dice in tv: "Mi scuso per il mio atteggiamento poco professionale, ma ho perso anni di vita. Ero davvero dispiaciuto, ora per me è difficile parlare. Ho fatto una gara buona, mi sentivo bene, presente, in un modo "mio", come so fare. Nuotare 58.6 è motivo di grande orgoglio, so di valere ancora qualcosa, ho delle cartucce da sparare e vediamo come andrà. La concorrenza è alta, ma mi divertirò, non ho tempo e spazio per pensieri negativi". Cosa è successo? "Non me lo hanno detto ancora, ci può stare un errore, sbagliamo tutti. Prima, però, a caldo non avrei reagito così. La staffetta? Facevano il pianto prima della gara, speravano in un quarto posto. E invece sono anni che ci portano sul tetto del mondo". Loro, ma anche lui. E domani si replica: Martinenghi c'è.