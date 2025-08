Nuoto, Pilato provaci ancora. A Singapore nei 50 rana per tornare grande 

Benedetta Pilato alla sua prova del nove. Nella notte sarà impegnata nei 50 rana, unica prova che la vedrà in scena ai mondiali di Singapore, con l’obiettivo di confermarsi sul podio iridato e cancellare un ultimo anno che l’ha vista tra polemiche e qualche acciacco fisico di troppo. Un anno fa, di questi tempi, infatti faceva discutere il suo quarto posto ai Giochi di Parigi, non tanto per il piazzamento, quanto per le sue parole di gioia a fine gara nonostante foss