Curtis, è nata una stella fuori e dentro la vasca

Sicuramente si aspettava ben altro risultato dalla sua prima finale mondiale nei 100 stile libero, perché le ambizioni a Sara Curtis non sono mai venute meno. L'ottavo posto in finale le va stretto, ma le occasioni, da qui ai prossimi anni, non mancheranno. Lo sa lei, così come lo sanno tutti gli addetti ai lavori. E’ solo questione di tempo, di crescere, di ultimare un percorso che comunque la rende la stella più lucente di tutto il nuoto azzurro.