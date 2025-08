Mondiali di Singapore, Pellacani da urlo: è bronzo nei tuffi 3 metri. Pilato in finale

SINGAPORE - Si apre nel migliore dei modi la giornata di gare ai Mondiali di nuoto di Singapore. Chiara Pellacani conquista il bronzo nel trampolino 3 metri , portando un'altra medaglia all'Italia. La giovane azzurra, 22 anni, è scatenata in questa edizione dei Mondiali: si tratta della terza medaglia conquistata dopo il bronzo nel trampolino 1 metro e l'oro nel sincro con Matteo Santoro. Gara in rimonta per Pellacani, che chiude con il punteggio di 323.20 e si è dovuta arrendere solo alle cinesi Chen Yiwen (oro con 389.70) e Chen Jie (argento con 356.40). Decima l'altra azzurra in gara, Elisa Pizzini.

Deplano solo quarto nei 50 stile libero

Si spegne ad un passo dal podio il sogno di Leonardo Deplano, che chiude al quarto posto nella finale dei 50 stile libero. L'azzurro ci prova ma deve arrendersi allo statunitense Alexy, che chiude in 21"46 contro il 21"52 dell'azzurro. Oro per l’australiano McEvoy, argento per il britannico Prouid.

Pilato e Bottazzo in finale nei 50 metri rana

Benedetta Pilato raggiunge la finale nei 50 metri rana. L'azzurra ha vinto la sua semifinale con il tempo di 30.20 davanti all'americana King e all'estone Jefimova. Pilato tornerà in acqua domani per la finale e cercherà di conquistare un'altra medaglia. "Va bene così. Prima della gara c'è stata un po' di confusione. Il mio obiettivo quest'anno era vivermi la competizione in modo serena, ma non ci sono riuscita. Ci ho messo cuore e testa". In finale anche Anita Bottazzo, che chiude la seconda semifinale in quarta posizione con un 30.32.